У Британії оновили карту війни в Україні: яка ситуація на фронті

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За даними британської карти, російські окупанти зосередилися на трьох напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Донецька область. Бої там тривають у районі Бахмута, а також західніше Донецька - поблизу Авдіївки та Мар'їнки.

Крім того, тривають боєзіткнення на заході Луганської області. Окупанти намагаються атакувати на Лиманському напрямку, проте успіху не мають.

На інших ділянках фронту, зокрема у Запорізькій та Херсонській областях, ситуація стабільна. Російські війська обстрілюють всю лінію фронту з важкого озброєння, проте просування ворога не зафіксовано.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнера" Пригожин заявив, що збирається нібито вивести свої війська з Бахмута та передати позиції російській армії.

У ЗСУ та Головному управлінні розвідки Міноборони пояснили заяви Пригожина та його мета. Детальніше про це читайте у матеріалі РБК-Україна.

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