У Британії назвали найбільш стресові професії: хто в списку

Згідно з результатами дослідження такими професіями виявилисья: поліцейські, соціальні працівники та медсестри.

Поліцейські посідають перше місце в рейтингу. Приблизно 6,5% з 169 231 офіцера повідомляють про проблеми з психічним здоров’ям, що спричинені їхньою роботою. Це вдвічі перевищує рівень інших професій, а стрес у поліцейських перевищує середній показник по країні на 242%. Висока відповідальність, ризики та постійна взаємодія з публікою призводять до негативного впливу на емоційний стан.

На другому місці знаходяться соціальні працівники. Близько 6 100 на 100 000 нинішніх або колишніх соціальних працівників зазначили, що робота стала причиною стресу чи депресії. Соціальна робота також включає постійну взаємодію з людьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, що робить цю професію емоційно виснажливою.

Третє місце посіли фахівці з питань соціального забезпечення та житла, з показником 1 900 на 100 000 мешканців. За статистикою, майже двоє з п'ятдесяти людей повідомляють про стрес і тривогу, спричинені роботою.

Дослідження було проведене експертами Claims.co.uk, платформою, яка спеціалізується на юридичних послугах і консультуванні щодо травм на роботі та компенсаційних претензій. Вони аналізували урядові дані щодо психічного здоров’я, стресу та тривоги, пов’язаних з професійною діяльністю.

"Такі фактори, як довгий робочий день, висока відповідальність і публічні ролі, схоже, роблять значний внесок у негативний вплив на психічне здоров'я працівника", - пояснив прессекретар платформи.

Для порівняння, найменш стресові професії у Великій Британії - це бухгалтери, менеджери з нарахування зарплат і працівники бухгалтерії.

Велика Британія та допомога українським біженцям

Після початку повномасштабної фази війни РФ проти України, тисячі українців знайшли прихисток у Великій Британії. Британський уряд запустив програми підтримки біженців, зокрема Homes for Ukraine, що дозволила місцевим мешканцям надавати житло українським переселенцям. Біженці отримують доступ до ринку праці, соціальної допомоги та медичних послуг.

Британія також активно підтримує інтеграцію біженців, пропонуючи мовні курси та програми адаптації. Наразі значна частина українців продовжує будувати нове життя в країні, проте багато хто сподівається на повернення додому після завершення війни.