Вартість віз до Британії зросте: що треба знати українцям

Ціни за подачу заявок на візи до Великої Британії найближчим часом зростуть. Країна підвищує плату за більшість категорій віз, у тому числі для студентів і туристів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Як зміняться ціни на візи до Британії

У липні британський прем’єр-міністр Ріші Сунак оголосив, що вартість віз буде збільшена одночасно з підвищенням зарплат працівникам державного сектору країни та збільшенням фінансування галузі охорони здоров'я.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії повідомляє, що вартість більшості робочих і візових віз буде збільшена на 15%.

Ціни на більшість категорій віз зросте з 4 жовтня цього року. Це стосується мандрівників з усього світу, яким потрібна віза для в’їзду або перебування в країні. Збільшити ціни вирішили напередодні запуску нової візової системи електронних дозволів на подорожі у Великій Британії.

Вартість британської візи на термін до 6 місяців зросте на 18 євро до 133 євро. Зросте також плата за дво-, п'яти- та 10-річні візи. Подача заявки на отримання студентської візи також буде коштувати дорожче. Треба буде заплатити 490 фунтів стерлінгів (569 євро).

Фото: Як зросте вартість заявок на деякі категорії віз до Британії (gov.uk/government/visa-regulations-revised-table)

При цьому транзитні візи, які дозволяють тимчасово в’їхати в країну, щоб змінити рейс або сісти на інший вид транспорту до кінцевого пункту призначення, не подорожчають.

Повний перелік нових візових зборів за візи Британії та на імміграційні послуги можна знайти на урядовому сайті.

Відзначимо, окрім програми для біженців Homes for Ukraine (Дома для України), яку запровадили через широкомасштабне вторгнення РФ, у Британії діє вже звичний і стандартний візовий режим.

Ціни на візи до Британії зростуть для всіх, в тому числі для українців, підтверджує у коментарі РБК-Україна фахівець з оформлення віз Марина Казакова.

"Так, візи подорожчають і для українців. Нерідко подібні рішення у Британії відбуваються майже одночасно зі США. Цього літа США підняли тариф візових зборів на 20%", – каже фахівець.

За словами марини Казакової, Британія традиційно входить до четвірки країн, куди отримати візи найскладніше. Окрім Великої Британії, непросто отримати документи для в'їзду до Австралії, Канади та США.

Вона радить оформлювати візи до Британії заздалегідь, особливо якщо ваша поїздка прив'язана до певної дати. Оскільки через високе навантаження візових центрів чекати доводиться доволі довго.

Нагадаємо, попри обмеження та санкції ЄС Німеччина цього року видала росіянам десятки тисяч національних віз.

Також в ЄС розповіли, якими будуть шенген-візи нового формату без звичних штампів у паспортах. Вся процедура подачі відбуватиметься повністю онлайн.

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