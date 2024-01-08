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У Британії назвали кількість українських солдатів, яких навчили з 2022 року

Архівне фото: У Британії назвали кількість українських солдатів, яких навчили з 2022 року (facebook com easternforce)
Автор: Дмитро Браславський

Велика Британія провела навчання для 33 тисяч бійців Збройних сил України з 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії.

Зазначається, що це сталося в рамках операції "Інтерфлекс" під керівництвом Великої Британії. 33 000 бійців ЗСУ завершили навчання. 

"Велика Британія та її країни-партнери проводять цю базову піхотну підготовку з 2022 року", - пише Міноборони.

Фото: Навчання ЗСУ (twitter.com/DefenceHQ)

Також уточнюється, що операція "Інтерфлекс" продовжиться у 2024 році за підтримки України з боку Великої Британії.

Допомога Британії Україні

Велика Британія надає Україні значну військову допомогу від початку повномасштабного вторгнення Росії. В рамках цієї допомоги українські військові отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270 та інші види озброєнь.

До того ж Британія щорічно виділяє Україні військову допомогу у розмірі 2,3 мільярда фунтів стерлінгів з того часу, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, і очікується, що вона зрівняється з цією сумою у 2024 році.

Також ми писали, що, згідно з інформацією видання The Times, Великобританія передала Україні ракети Martlet, призначені для боротьби з дронами-камікадзе "Шахед".

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