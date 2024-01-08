RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Британии назвали количество украинских солдат, которых обучили с 2022 года

Архивное фото: В Британии назвали количество украинских солдат, которых обучили с 2022 года (facebook com easternforce)
Автор: Дмитрий Браславский

Великобритания провела обучение для 33 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины с 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии.

Отмечается, что это произошло в рамках операции "Интерфлекс" под руководством Великобритании. 33 000 бойцов ВСУ завершили обучение. 

"Великобритания и ее страны-партнеры проводят эту базовую пехотную подготовку с 2022 года", - пишет Минобороны.

Фото: Учения ВСУ (twitter.com/DefenceHQ)

Также уточняется, что операция "Интерфлекс" продолжится в 2024 году при поддержке Украины со стороны Великобритании.

Помощь Британии Украине

Великобритания оказывает Украине значительную военную помощь с начала полномасштабного вторжения России. В рамках этой помощи украинские военные получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270 и другие виды вооружений.

К тому же, Великобритания ежегодно выделяет Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение, и ожидается, что она сравнится с этой суммой в 2024 году.

Также мы писали, что, согласно информации The Times, Великобритания передала Украине ракеты Martlet, предназначенные для борьбы с дронами-камикадзе "Шахед".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в Украине