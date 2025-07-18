У Британії дозволять голосувати підліткам з 16 років

Підлітки зможуть брати участь вже у наступних загальних виборах. Таким чином Лейбористська партія виконає обіцянку, яку вона внесла до свого маніфесту влітку минулого року.

Наразі підлітки уже мають право голосу на виборах до парламентів Сенедд в Уельсі та Холіруд у Шотландії. Однак нововведення дозволить брати участь у місцевих, регіональних і загальних виборах у всіх чотирьох частинах країни.

За оцінкою аналітичного центру IPPR, відтепер право голосу на загальних виборах отримають до 9,5 млн нових виборців. За останніми даними, загальна кількість зареєстрованих виборців у Британії становить 48 208 507 осіб.

Востаннє зниження віку виборців відбулося у країні в 1969 році - тоді його зменшили з 21 до 18 років.

Британський уряд зазначив, що ця зміна "посилить демократичну залученість у мінливому світі та допоможе відновити довіру до демократії у Великій Британії".

"Ми вживаємо заходів, щоб усунути бар’єри до участі (у виборах. - ред.), забезпечивши можливість для більшої кількості людей долучитися до демократії у Великій Британії, підтримати наш План змін та реалізувати нашу передвиборчу обіцянку надати 16-річним право голосу," - зазначила віцепрем'єр-міністр Анджела Рейнер.

Результату може не бути

Натомість, згідно з опитуванням соцслужби YouGov, в якому взяли участь 5538 дорослих одразу після оголошення ініціативи у четвер, 57% британців вважають, що 16- та 17-річним не слід дозволяти голосувати. а підтримує цю ідею третина жителів (32%).

Керівник напряму європейських політичних і соціальних досліджень у YouGov Ентоні Веллс, зазначив, що з огляду на "суху статистику", 16- і 17-річні "ймовірно, не матимуть суттєвого впливу" на результати виборів, оскільки становлять лише близько 2,8% населення віком від 16 років.

За його словами, якщо їхня явка буде схожою на явку інших молодих людей, то вони також будуть становити "істотно меншу частку фактичного електорату".

Веллс також додав, що ця вікова група зазвичай частіше голосує за Лейбористську партію та Партію зелених, рідше - за консерваторів.

Водночас, за його словами, такі симпатії можуть змінитися, якщо до наступних виборів рейтинг лейбористів знизиться.