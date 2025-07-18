В Британии разрешат голосовать подросткам с 16 лет

Подростки смогут участвовать уже в следующих всеобщих выборах. Таким образом Лейбористская партия выполнит обещание, которое она внесла в свой манифест летом прошлого года.

Сейчас подростки уже имеют право голоса на выборах в парламенты Сенедд в Уэльсе и Холируд в Шотландии. Однако нововведение позволит участвовать в местных, региональных и всеобщих выборах во всех четырех частях страны.

По оценке аналитического центра IPPR, отныне право голоса на всеобщих выборах получат до 9,5 млн новых избирателей. По последним данным, общее количество зарегистрированных избирателей в Британии составляет 48 208 507 человек.

Последний раз снижение возраста избирателей произошло в стране в 1969 году - тогда его уменьшили с 21 до 18 лет.

Британское правительство отметило, что это изменение "усилит демократическую вовлеченность в меняющемся мире и поможет восстановить доверие к демократии в Великобритании".

"Мы принимаем меры, чтобы устранить барьеры к участию (в выборах. - ред.), обеспечив возможность для большего количества людей приобщиться к демократии в Великобритании, поддержать наш План изменений и реализовать наше предвыборное обещание предоставить 16-летним право голоса", - отметила вице-премьер-министр Анджела Рейнер.

Результата может не быть

Зато, согласно опросу соцслужбы YouGov, в котором приняли участие 5538 взрослых сразу после объявления инициативы в четверг, 57% британцев считают, что 16- и 17-летним не следует позволять голосовать. а поддерживает эту идею треть жителей (32%).

Руководитель направления европейских политических и социальных исследований в YouGov Энтони Уэллс, отметил, что учитывая "сухую статистику", 16- и 17-летние "вероятно, не будут иметь существенного влияния" на результаты выборов, поскольку составляют лишь около 2,8% населения в возрасте от 16 лет.

По его словам, если их явка будет похожа на явку других молодых людей, то они также будут составлять "существенно меньшую долю фактического электората".

Уэллс также добавил, что эта возрастная группа обычно чаще голосует за Лейбористскую партию и Партию зеленых, реже - за консерваторов.

В то же время, по его словам, такие симпатии могут измениться, если до следующих выборов рейтинг лейбористов снизится.