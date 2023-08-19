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В Британії бізнесмена визнали винним у плануванні вибухів в Лондоні

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Субота 19 серпня 2023 02:49
В Британії бізнесмена визнали винним у плануванні вибухів в Лондоні Фото: ,ізнесмена з Британії визнали винним у плануванні вибухів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Британського бізнесмена Джонатана Наттолла визнали винним у змові по встановленню двох вибухових пристроїв у Лондоні з метою залякати співробітників Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що двоє юристів NCA виступали у справі по відмиванню грошей проти дружини Наттолла, Аманди. Збитки, спричинені правопорушенням оцінюються в 1,4 млн фунтів стерлінгів.

За версією слідства бізнесмен наказав своєму водієві Майклу Соуду знайти людину, яка встановить вибухівку та погрози біля будівель, де працювали та періодично бували юристи. Водій зв'язався з колишнім морським піхотинцем Майклом Броддлом, а той долучив до справи своїх синів - 18-річного Чарлі та 20-річного Джошуа

14 вересня Броддл встановив два вибухових пристроя з димовими шашками - один з них визнали потенційно небезпечним, інший був просто муляжем.

"Ці пристрої були залишені в обох місцях з цілком чіткою метою - викликати серйозну паніку, тим самим привернувши значну увагу. Як ви почуєте, поставлені завдання були досягнуті: будівлі евакуйовані, дороги перекриті, на місце події прибула велика кількість поліцейських", - зазначило обвинувачення у суді.

Обидва пристрої супроводжувалися конвертами або пакетами з погрозами юристам.

Вирок трьом ділкам буде винесено пізніше, зазначає видання, тоді як синів Броддла було виправдано присяжними.

Вибухи в Великобританії

В травні 2017 року на заході Великобританії в графстві Мерсісайд прогримів вибух, внаслідок якого поранення отримали щонайменше 32 людини. Повідомляється, що вірогідніше за все, тоді вибухнув газ.

А листопаді 2021 року в Ліверпулі поблизу госпіталю вибухнув автомобіль. Через деякий час стало відомо, що інцидент кваліфікували як теракт, за підозрою в причетності до цього затримали чотирьох осіб.

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