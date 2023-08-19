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В Британии бизнесмена сочли виновным в планировании взрывов в Лондоне

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Суббота 19 августа 2023 02:49
В Британии бизнесмена сочли виновным в планировании взрывов в Лондоне Фото: Изнесмена из Британии признали виновным в планировании взрывов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Британского бизнесмена Джонатана Наттолла признали виновным в сговоре по установке двух взрывных устройств в Лондоне с целью запугать сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что двое юристов NCA выступали по делу по отмыванию денег против жены Наттолла, Аманды. Ущерб, причиненный правонарушением, оценивается в 1,4 млн фунтов стерлингов.

По версии следствия, бизнесмен приказал своему водителю Майклу Соуду найти человека, который установит взрывчатку и разместит угрозы у зданий, где работали и периодически бывали юристы. Водитель связался с бывшим морским пехотинцем Майклом Броддлом, а тот приобщил к делу своих сыновей - 18-летнего Чарли и 20-летнего Джошуа

14 сентября Броддл установил два взрывных устройства с дымовыми шашками - одно из них сочли потенциально опасным, другое было просто муляжем.

"Эти устройства были оставлены в обоих местах с вполне четкой целью - вызвать серьезную панику, тем самым привлекая значительное внимание. Как вы услышите, поставленные задачи были достигнуты: здания эвакуированы, дороги перекрыты, на место происшествия прибыло большое количество полицейских", - отметило обвинение в суде.

Оба устройства сопровождались конвертами или пакетами с угрозами юристам.

Приговор трем дельцам будет вынесен позже, отмечает издание, тогда как сыновья Броддла были оправданы присяжными.

Взрывы в Великобритании

В мае 2017 года на западе Великобритании в графстве Мерсисайд прогремел взрыв, в результате которого ранения получили по меньшей мере 32 человека. Сообщается, что вероятнее всего тогда взорвался газ.

А в ноябре 2021 года в Ливерпуле вблизи госпиталя взорвался автомобиль. Через некоторое время стало известно, что инцидент квалифицировали как теракт, по подозрению в причастности к этому задержали четырех человек.

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