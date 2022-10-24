В Британії більше половини консерваторів віддали голоси за Сунака

Більше половини членів парламенту від Консервативної партії віддали свої голоси за колишнього міністра фінансів Ріші Сунака напередодні чергових виборів прем'єра країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Зазначається, що підтримку висловили 178 членів парламенту від торі з 355, не включаючи Сунака та голови палати громад Пенні Мордонт.

Тим часом Мордонт наблизилась до 100 голосів після різкого підйому лише за одну ніч.

Згідно з джерелом в передвиборчій кампанії, вони зафіксували "величезний підйом" підтримки протягом ночі, який ймовірно був спровокований тим, що Борис Джонсон вийшов з перегонів.

Наразі Мордон публічно заявила про 25 прихильників, що складає чверть від необхідної кількості голосів, однак її компанія наполягає на тому, що їх кількість є більшою.