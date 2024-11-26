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У Британії над авіабазами США декілька днів поспіль літали невідомі дрони

Ілюстративне фото: у Британії над авіабазами США декілька днів поспіль літали невідомі дрони (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Невідомі безпілотники було помічено над трьома базами військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки у Великій Британії. Вони літали там впродовж 6 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, протягом останніх шести днів над трьома базами Військово-повітряних сил США в Англії було помічено кілька невідомих безпілотників.

"Невеликі безпілотні літальні апарати були помічені поблизу і над базами RAF Лейкенхіт, RAF Мілденхолл і RAF Фелтвелл в період з 20 по 26 листопада", - заявило джерело Reuters.

Варто зауважити, що ці три бази, дві в Саффолку і одна в Норфолку, орендуються Сполученими Штатами у Великобританії.

Представник Міністерства оборони Великобританії заявив, що вони "серйозно ставляться до загроз і підтримують надійні заходи" на оборонних об'єктах.

Ми підтримуємо відповідь ВПС США", - додав речник.

Також відомо, що британські війська були залучені для допомоги ВПС США з'ясувати, хто несе відповідальність за польоти безпілотників над їхніми базами.

Раніше РБК-Україна писало про те, що над авіабазами США у Британії зафіксували невідомі дрони.

Також видання BILD повідомило, що у порту Гамбурга дрон стежив за британським авіаносцем HMS Queen Elizabeth. Корабель зайшов до німецького порту цього тижня.

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Сполучені Штати АмерикиДрони