У Британії над авіабазами США декілька днів поспіль літали невідомі дрони

За даними агентства, протягом останніх шести днів над трьома базами Військово-повітряних сил США в Англії було помічено кілька невідомих безпілотників.

"Невеликі безпілотні літальні апарати були помічені поблизу і над базами RAF Лейкенхіт, RAF Мілденхолл і RAF Фелтвелл в період з 20 по 26 листопада", - заявило джерело Reuters.

Варто зауважити, що ці три бази, дві в Саффолку і одна в Норфолку, орендуються Сполученими Штатами у Великобританії.

Представник Міністерства оборони Великобританії заявив, що вони "серйозно ставляться до загроз і підтримують надійні заходи" на оборонних об'єктах.

Ми підтримуємо відповідь ВПС США", - додав речник.

Також відомо, що британські війська були залучені для допомоги ВПС США з'ясувати, хто несе відповідальність за польоти безпілотників над їхніми базами.