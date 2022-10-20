У Британії анонсували новий пакет військової допомоги Україні: названо зміст

За його словами, Британія вже розробляє пакет воєнної допомоги Україні на тлі наближення зими.

"У тому числі (планується передати - ред.) 25 тисяч комплектів зимового одягу, щоб вони (українські військові - ред.) були ефективнішими на полі бою, ніж погано навчені, погано підготовлені та погано екіпіровані російські противники, багато з яких були мобілізовані в короткі терміни без достатньої підготовки та спорядження", - зазначив міністр.

Також він розповів, що його країна має намір продовжити постачання складного обладнання для радіоелектронної боротьби, яке допоможе ЗСУ захиститися від ворожих дронів та ракет великої дальності.

"Ми пишаємося тим, що є другим за величиною донором військової техніки. Підтримка України залишається головним завданням Міноборони", - наголосив Уоллес.