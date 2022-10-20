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У Британії анонсували новий пакет військової допомоги Україні: названо зміст

Фото: Бен Уоллес, голова Міноборони Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Велика Британія передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійде зимовий одяг для українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра оборони Британії Бена Воллеса у парламенті.

За його словами, Британія вже розробляє пакет воєнної допомоги Україні на тлі наближення зими.

"У тому числі (планується передати - ред.) 25 тисяч комплектів зимового одягу, щоб вони (українські військові - ред.) були ефективнішими на полі бою, ніж погано навчені, погано підготовлені та погано екіпіровані російські противники, багато з яких були мобілізовані в короткі терміни без достатньої підготовки та спорядження", - зазначив міністр.

Також він розповів, що його країна має намір продовжити постачання складного обладнання для радіоелектронної боротьби, яке допоможе ЗСУ захиститися від ворожих дронів та ракет великої дальності.

"Ми пишаємося тим, що є другим за величиною донором військової техніки. Підтримка України залишається головним завданням Міноборони", - наголосив Уоллес.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Британії пригрозили президенту Росії Володимиру Путіну "серйозними наслідками" у разі, якщо він застосує ядерну зброю.

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