RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Британии анонсировали новый пакет военной помощи Украине: названо содержание

Фото: Бен Уоллес, глава Минобороны Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британия передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдет зимняя одежда для украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра обороны Британии Бена Уоллеса в парламенте.

По его словам, Британия уже разрабатывает пакет военной помощи Украине на фоне приближения зимы.

"В том числе (планируется передать - ред.) 25 тысяч комплектов зимней одежды, чтобы они (украинские военные - ред.) были эффективнее на поле боя, чем плохо обученные, плохо подготовленные и плохо экипированные российские противники, многие из которых были мобилизованы в короткие сроки без достаточной подготовки и снаряжения", - отметил министр.

Также он рассказал, что его страна намерена продолжить поставки сложного оборудования для радиоэлектронной борьбы, которое поможет ВСУ защититься от вражеских дронов и ракет большой дальности.

"Мы гордимся тем, что являемся вторым по величине донором военной техники. Поддержка Украины остается главной задачей Минобороны", - подчеркнул Уоллес.

Напомним, ранее стало известно, что в Британии пригрозили президенту России Владимиру Путину "серьезными последствиями" в случае, если он применит ядерное оружие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощьВойна России против Украины