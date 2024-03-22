ua en ru
Пт, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Британии 10 украинских пилотов завершили базовое программу обучения на F-16

Пятница 22 марта 2024 09:47
UA EN RU
В Британии 10 украинских пилотов завершили базовое программу обучения на F-16 Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Десять украинских пилотов завершили базовый курс обучения полетам на истребителях F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

"Десять пилотов прошли в Великобритании базовую летную, наземную и языковую подготовку и в один прекрасный день станут первой линией обороны, защищая небо Украины от путинских войск", - говорится в сообщении.

Теперь эта группа перейдет к продвинутой летной подготовке, которую проводят французские ВВС, а затем научится летать на истребителях F-16.

"Эти усилия являются ключевым вкладом Великобритании в коалицию по созданию авиационного потенциала, которую возглавляют США, Дания и Нидерланды, и которая помогает создать военно-воздушные силы, состоящие из современных истребителей", - говорится в сообщении.

F-16 для Украины

В прошлом году Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине 61 истребитель F-16. Для начала поставок необходимо, чтобы пилоты и обслуживающий персонал прошли соответствующее обучение. Украина, со своей стороны, должна подготовить необходимую инфраструктуру для истребителей.

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал ранее, что обучение первой группы украинских пилотов на F-16 в США должно завершиться в начале лета.

Тем временем издание The New York Times отмечало, что 12 украинских пилотов к лету этого года будут готовы к боевым вылетам на F-16. Однако на всех их не хватит самолетов.

В Пентагоне сообщили, что истребители F-16 дадут "уникальный воздушный потенциал" Украине. В то же время, использовать их можно будет только в пределах суверенной территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Война в Украине F-16
NEWS
"Блекаут" в Харькове, обстрел Запорожья и удары по инфраструктуре: последствия атаки по Украине
"Блекаут" в Харькове, обстрел Запорожья и удары по инфраструктуре: последствия атаки по Украине
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными