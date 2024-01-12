Британія зобов'язалась виділити Україні понад 5 млрд доларів

"Сполучене Королівство на сьогодні взяло на себе зобов'язання надати близько 4,2 млрд фунтів стерлінгів фіскальної підтримки та понад 640 млн фунтів стерлінгів", - йдеться в угоді.

За умовами договору гроші будуть направлені на гуманітарну, стабілізаційну, відновлювальну та реформаторську допомогу для задоволення невідкладних потреб України.

Візит Сунака до Києва

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак відвідав Київ.

Він наголосив, що мета його візиту - показати, що підтримка України не слабшатиме. Також прем'єр запевнив, що Британія буде разом з українцями стільки, скільки буде потрібно.

Очікується, що прем'єр під час свого візиту анонсує новий пакет військової допомоги Україні.

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