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Британія зобов'язалась виділити Україні понад 5 млрд доларів

Фото: Британія зобов'язалась виділити Україні понад 5 млрд доларів (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Британія зобов'язалась надати Україні близько 4,2 млрд фунтів стерлінгів (5,12 млрд доларів) фінансової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.

"Сполучене Королівство на сьогодні взяло на себе зобов'язання надати близько 4,2 млрд фунтів стерлінгів фіскальної підтримки та понад 640 млн фунтів стерлінгів", - йдеться в угоді.

За умовами договору гроші будуть направлені на гуманітарну, стабілізаційну, відновлювальну та реформаторську допомогу для задоволення невідкладних потреб України.

Візит Сунака до Києва

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак відвідав Київ.

Він наголосив, що мета його візиту - показати, що підтримка України не слабшатиме. Також прем'єр запевнив, що Британія буде разом з українцями стільки, скільки буде потрібно.

Очікується, що прем'єр під час свого візиту анонсує новий пакет військової допомоги Україні.

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