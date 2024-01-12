Великобритания обязалась выделить Украине более 5 млрд долларов

Британия обязалась предоставить Украине около 4,2 млрд. фунтов стерлингов (5,12 млрд. долларов) финансовой помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.
"Соединенное Королевство на сегодняшний день обязалось предоставить около 4,2 млрд фунтов стерлингов фискальной поддержки и более 640 млн фунтов стерлингов", - говорится в соглашении.
По условиям договора деньги будут направлены на гуманитарную, стабилизационную, восстановительную и реформаторскую помощь для удовлетворения неотложных потребностей Украины.
Напомним, сегодня, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак посетил Киев.
Он подчеркнул, что цель его визита - показать, что поддержка Украины не будет ослабевать. Также премьер заверил, что Британия будет вместе с украинцами столько, сколько потребуется.
Ожидается, что премьер во время своего визита анонсирует новый пакет военной помощи Украине.
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