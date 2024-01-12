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Великобритания обязалась выделить Украине более 5 млрд долларов

Фото: Британия обязалась выделить Украине более 5 млрд долларов (t.me verkhovnaradaofukraine)
Автор: Карина Левицкая

Британия обязалась предоставить Украине около 4,2 млрд. фунтов стерлингов (5,12 млрд. долларов) финансовой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

"Соединенное Королевство на сегодняшний день обязалось предоставить около 4,2 млрд фунтов стерлингов фискальной поддержки и более 640 млн фунтов стерлингов", - говорится в соглашении.

По условиям договора деньги будут направлены на гуманитарную, стабилизационную, восстановительную и реформаторскую помощь для удовлетворения неотложных потребностей Украины.

Визит Сунака в Киев

Напомним, сегодня, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак посетил Киев.

Он подчеркнул, что цель его визита - показать, что поддержка Украины не будет ослабевать. Также премьер заверил, что Британия будет вместе с украинцами столько, сколько потребуется.

Ожидается, что премьер во время своего визита анонсирует новый пакет военной помощи Украине.

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