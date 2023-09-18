Британія зобов'язала дипломатів із РФ повідомляти про поїздки королівством

Велика Британія у відповідь на дії Росії зобов'язала російських дипломатів повідомляти про свої поїздки територією королівства.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Великобританії Лео Докерті, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу парламенту Великобританії.

"У відповідь на рішення Росії запровадити вимоги щодо повідомлення про поїздки британських дипломатів у Росії ми запровадили відповідні взаємні вимоги щодо повідомлення про поїздки російських дипломатів, акредитованих при Посольстві Росії в Лондоні та Генеральному консульстві в Единбурзі", - заявив він.

Чиновник додав, що обмеження для російських дипломатів відповідає концепції взаємності, передбаченої Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.

"Звіт" про пересування для британських дипломатів

Наприкінці липня МЗС РФ запровадило "сповіщувальний порядок пересування співробітників британських дипломатичних місій територією країни".

Так, британські дипломати щонайменше за п'ять днів до заходу мають повідомляти про поїздки "за межі 120-кілометрової зони вільного пересування".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.