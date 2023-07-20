Росія зобов'язала британських дипломатів "звітувати" за поїздки країною

Росія зобов'язала британських дипломатів "звітувати" за свої поїздки територією країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

Сьогодні в російське дипломатичне відомство викликали тимчасового повіреного у справах Великої Британії Тома Додда, де йому заявили "про неприпустимість підтримки терористичних акцій київського режиму".

Водночас МЗС РФ повідомило британського дипломата про заходи у відповідь "на ворожі дії Лондона, які, у т.ч., перешкоджають нормальному функціонуванню російських закордонних установ у Великій Британії".

Зокрема, Росія ввела "повідомний порядок пересування співробітників британських дипломатичних місій територією країни".

Відтепер британські дипломати щонайменше за п'ять днів до заходу повинні будуть повідомляти про поїздки "за межі 120-кілометрової зони вільного пересування".

Допомога Британії Україні

Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну низка союзників почали надавати Києву військову допомогу.

При цьому Британія є одним з основних союзників України. Вона стала першою країною, яка погодилася передати українським захисникам сучасні західні танки, а також далекобійні ракети.

Декілька тижнів тому Лондон анонсував новий пакет військової допомоги для України.

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