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Британия обязала дипломатов из РФ уведомлять о поездках по королевству

Понедельник 18 сентября 2023 21:33
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Британия обязала дипломатов из РФ уведомлять о поездках по королевству Фото: Британия обязала дипломатов из РФ уведомлять о поездках по королевству (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания в ответ на действия России обязала российских дипломатов уведомлять о своих поездках по территории королевства.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Великобритании Лео Докерти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента Великобритании.

"В ответ на решение России ввести требования по уведомлению о поездках британских дипломатов в России мы ввели соразмерные взаимные требования по уведомлению о поездках российских дипломатов, аккредитованных при Посольстве России в Лондоне и Генеральном консульстве в Эдинбурге", - заявил он.

Чиновник добавил, что ограничение для российских дипломатов соответствует концепции взаимности, предусмотренной Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

"Отчет" о передвижении для британских дипломатов

В конце июля МИД РФ ввела "уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории страны".

Так, британские дипломаты по меньшей мере за пять дней до мероприятия должны сообщать о поездках "за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения".

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