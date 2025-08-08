Британия меняет политику в отношении украинцев: почему беженцам отказывают в защите

Великобритания начала массово отказывать украинцам в постоянном убежище, ссылаясь на безопасность западных регионов Украины. Это вызывает беспокойство среди беженцев из-за неопределенности их будущего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Сейчас Великобритания сталкивается с огромной нагрузкой на миграционную систему - количество заявлений на убежище постоянно растет. Именно поэтому правительство решило ужесточить правила, усложняя путь к легализации.

Министерство внутренних дел аргументирует отказы тем, что война якобы сосредоточена на востоке Украины, а на западе - достаточно безопасно.

Об этом говорится в отчете о ситуации в Украине, который МВД Британии обнародовало в январе 2025 года. Именно этот отчет и используется как аргумент для отказа при рассмотрении заявлений на предоставление убежища.

В отчете также указано, что в Украине нет никаких ограничений на передвижение, поэтому человек с большой вероятностью может переехать в другой регион страны, где активные боевые действия не ведутся.

К таким относительно безопасным местам МВД Великобритании причисляет Киев, а также Черновицкую, Закарпатскую, Тернопольскую, Ровенскую, Ивано-Франковскую, Волынскую и Львовскую области.

В то же время юристы и правозащитники обращают внимание на то, что Форин-офис (МИД) рекомендует британским гражданам воздержаться от поездок в западные регионы Украины "без крайней необходимости". Таким образом, британцы сами себе противоречат: с одной стороны - для своих граждан сказано, что есть опасность по всей Украине, а с другой - юристы видят диссонанс между внешнеполитической оценкой риска и миграционной практикой.

Так, с начала 2025 года Великобритания начала массово отказывать украинцам в предоставлении постоянного убежища. Это не означает, что украинцы должны немедленно ехать домой, потому что действующие визы можно продлить еще на полтора года. Но для многих украинцев это - огромная неопределенность и страх за будущее.

Как практика отказов выглядит в реальности

Например, одному заявителю отказали, потому что его семья имеет двойное гражданство с Венгрией - и это якобы делает регион более безопасным, ведь Венгрия является союзником России. Юристы считают такие аргументы неприемлемыми, ведь они фактически подрывают территориальную целостность Украины.