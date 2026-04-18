Brexit був помилкою? Понад 50% британців хочуть назад до ЄС, - The Guardian

Більшість жителів Великої Британії прагнуть повернутися до складу Європейського Союзу. Настрої в країні радикально змінилися через десять років після історичного референдуму про Brexit, що підтверджується результатами масштабного дослідження організації Best for Britain.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розбір соцопитування виданням The Guardian .

Зараз повне возз’єднання з ЄС підтримують 53% усіх громадян. Цікаво, що дані опитування показують єдність прихильників різних партій:

83% виборців Лейбористської партії прагнуть назад до ЄС;

84% прихильників Ліберальних демократів підтримують возз'єднання;

82% виборців «Зелених» виступають за членство в Союзі.

Навіть серед консерваторів ідею повернення схвалюють 39% опитаних, що демонструє втому від ізоляції, наголошується у матеріалі.

Чому британці хочуть до ЄС

У статті стверджується, що однією з головних причин може бути економіка. Brexit створив величезну прірву в законодавстві. З 2020 року Британія вже відійшла від європейських норм у 76 ключових правилах, що стосуються торгівлі та стандартів якості.

Британський бізнес тоне в бюрократії. Спроби уряду зменшити кількість паперів для аграріїв, наприклад, поки не дають відчутного результату. Британія змушена виконувати європейські директиви, не маючи права голосу при їх створенні, а це удар по суверенітету.

Час змінювати тактику

Експерт із соціології Джон Кертіс під час презентації результатів у Вестмінстері розкритикував уряд. Він вважає, що розрахунки влади застаріли.

Мовчання уряду про наслідки виходу з Євросоюзу лише підсилює роздратування, зазначають соціологи. Політична реальність вимагає від лейбористів рішучих кроків, інакше прогресивний виборець відвернеться від них на наступних виборах.