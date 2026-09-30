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Британия изменяет курс: Бернем допустил возвращение в ЕС в 2029 году

11:45 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Британия изменяет курс: Бернем допустил возвращение в ЕС в 2029 году Фото: премьер-министр Великобритании Энди Бернем (Getty Images)
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Премьер Великобритании Энди Бернем допустил возвращение страны в ЕС после выборов 2029 года и назвал еще два возможных варианта сотрудничества с блоком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Британский премьер рассказал о трех основных вариантах, которые планирует обсудить на саммите Великобритании и ЕС в конце этого года.

Первый сценарий предполагает сохранение нынешнего формата отношений. Второй – возвращение Великобритании к единому рынку Евросоюза. Третий вариант состоит в присоединении страны к таможенному союзу.

В то же время Бернем допустил и полное возвращение Великобритании в ЕС.

"Мы могли бы остаться так, как есть - это, безусловно, один из вариантов, если люди считают, что это правильное решение, - отметил премьер. - Или мы могли бы пойти до конца".

Что это значит для Великобритании

Заявление Бернема стало первым случаем после референдума о выходе из ЕС, когда премьер-министр Великобритании публично допустил возможность полного возвращения страны в блок.

Накануне, выступая на ежегодной конференции Лейбористской партии, Бернэм заявил, что нынешний формат отношений с Евросоюзом не работает в пользу Британии.

При этом Бернем подчеркнул, что в течение нынешнего созыва парламента правительство будет придерживаться действующей предвыборной программы Лейбористской партии. Она предусматривает, что Великобритания остается вне единого рынка и таможенного союза ЕС.

По словам премьера, изменить этот подход в рамках нынешнего парламента не планируется. Новый курс в отношениях с Евросоюзом он хочет определить во время саммита, запланированного на конец этого года.

После этого Бернем планирует представить избранный формат отношений с ЕС британским избирателям на следующих всеобщих выборах. Они состоятся в 2029 году.

Напомним, что в апреле 2026 года опрос организации Best for Britain показал: 53% британцев поддерживают возвращение страны в Европейский Союз.

В то же время, в ЕС заявляли, что в случае повторного вступления Британия не сможет рассчитывать на прежние привилегии. Лондону придется согласиться на общие правила, предусмотренные для других государств-членов.

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