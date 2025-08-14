Британія змінила функції миротворчої місії для України: The Times дізналося деталі

За даними видання, командування армії Великої Британії відмовилося від ідеї створення 30-тисячного контингенту для захисту портів і міст України.

Натомість військові пропонують більш "реалістичну місію", що включає забезпечення безпеки повітряного простору над західною Україною, підтримку підготовки українських військових та розмінування Чорного моря.

За даними видання, деякі європейські країни побоювалися, що розгортання десятків тисяч військових для захисту важливих об'єктів України є надто ризикованим.

Ці країни не бажали надати достатню кількість військ для стримування російського диктатора Володимира Путіна від нападу, що викликало розчарування в інших країн.

Натомість тепер у планах Лондона й окремих країн-учасниць "Коаліції рішучих", виконання миротворчими військами більш "реалістичної місії".

Зокрема, вони надаватимуть логістичну підтримку, озброєння та експертів з підготовки, щоб допомогти у відновленні та переоснащенні Сухопутних військ України. В цьому контексті, планується навчання військових у західних регіонах країни, де нижча ймовірність російських атак.

Також планується виконання місій з повітряного патрулювання на літаках Typhoon або F-35, для охорони неба над Україною та стримування російських атак. Завдання цих місій - заспокоїти українське населення і забезпечити відновлення міжнародних авіаперельотів.

Країни-учасниці коаліції також допомагатимуть у розмінуванні Чорного моря та гарантуватимуть безпечний прохід усіх суден до та з українських портів.