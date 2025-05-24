Британія жорстко засудила атаку РФ на Київ: це не дії країни, яка прагне миру

Атака на Київ

Нагадаємо, що вчора ввечері українські військові зафіксували рух ворожих ударних дронів у бік столиці. Над Київською областю спочатку були помічені "Шахеди", а пізніше в місті та області пролунали вибухи.

Загалом в ніч на 24 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Київ. Як наразі відомо, Росія одночасно використала балістичні ракети та дрони-камікадзе.

За даними Повітряних сил, по території України було випущено 14 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 та 250 ударних безпілотників. Силами ППО було знищено 6 ракет і збито 245 дронів.

Деталі про наслідки нічного удару можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що унаслідок нічної атаки РФ у Києві зафіксовано пошкодження житлових будинків, шкіл і медзакладу.

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