Британія заявила, що припинить імпорт російського СПГ: що відомо

"Британія припиняє весь імпорт російського скрапленого природного газу та підтримує країни в усьому світі в зниженні їхньої власної залежності", - йдеться у повідомленні.

У МЗС також нагадали, що був заборонений експорт майже 700 товарів, критичних для економіки Росії.

"Загалом було повністю або частково під санкції понад 19 мільярдів фунтів стерлінгів торгівлі Великобританії та Росії", - додали в міністерстві.

Британія додала, що продовжить деградувати військову машину президента РФ Володимира Путіна та відсікатиме кошти для ведення війни.