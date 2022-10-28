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Британія заявила, що припинить імпорт російського СПГ: що відомо

Фото: Британія заявила, що припинить імпорт російського СПГ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Британія з 1 січня 2023 року припиняє весь імпорт скрапленого природного газу із РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Британії.

"Британія припиняє весь імпорт російського скрапленого природного газу та підтримує країни в усьому світі в зниженні їхньої власної залежності", - йдеться у повідомленні.

У МЗС також нагадали, що був заборонений експорт майже 700 товарів, критичних для економіки Росії.

"Загалом було повністю або частково під санкції понад 19 мільярдів фунтів стерлінгів торгівлі Великобританії та Росії", - додали в міністерстві.

Британія додала, що продовжить деградувати військову машину президента РФ Володимира Путіна та відсікатиме кошти для ведення війни.

Нагадаємо, що світ переживає першу по-справжньому глобальну енергетичну кризу. Про це заявив глава Міжнародного енергетичного агентства.

Також нещодавно між Грецією та Болгарією запрацював газопровід, який змінить правила гри на ринку.

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