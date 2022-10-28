Британия заявила, что прекратит импорт российского СПГ: что известно

"Британия прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны по всему миру в снижении их собственной зависимости", - говорится в сообщении.

В МИДе также напомнили, что был запрещен экспорт почти 700 товаров, критических для экономики России.

"В общей сложности было полностью или частично под санкции более 19 миллиардов фунтов стерлингов торговли Великобритании и России", - добавили в министерстве.

Великобритания добавила, что продолжит деградировать военную машину президента РФ Владимира Путина и будет отсекать средства для ведения войны.