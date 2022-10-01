Між Грецією та Болгарією запрацював газопровід, який змінить правила гри на ринку

Газопровід між Болгарією та Грецією запрацював з 1 жовтня. Інтерконнктор IGB змінить правила гри на ринку та дозволить звільнитися від залежності від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн у Twitter .

"Цей трубопровід змінює правила гри для Болгарії. Це також ключовий внесок у енергетичну безпеку Європи. Європа має все необхідне, щоб звільнитися від російського викопного палива", - сказала вона на церемонії відкриття на газопроводу.

Трубопровід пройде від Комотіні у Греції до Стара-Загора у Болгарії.

Проект вартістю 240 млн євро з'єднує Болгарію з Південним газовим коридором та Трансадріатичним трубопроводом (TAP). Це дозволить здійснювати постачання з різних джерел до країн Південно-Східної та Центральної Європи, включаючи Молдову та Україну.

Довжина трубопроводу IGB становить 182 км, у тому числі 31 км посідає територію Греції. Технічна потужність - 3 млрд кубометрів на рік. Є можливість збільшити його до 5 млрд кубометрів за рахунок будівництва компресорної станції на території Греції, що дозволить забезпечити і реверс.

Крім того, ведуться будівельні роботи на майбутньому терміналі зрідженого природного газу (ЗПГ) в Олександруполісі неподалік Комотіні.

Раніше Болгарія задовольняла понад 90% своїх потреб імпортом російського газу. Після відмови платити Росії у рублях, "Газпром" повністю призупинив постачання газу компанії "Булгаргаз". Тоді Болгарія розпочала пробні постачання газу з Азербайджану. Греція вкривала близько 40% річних потреб російським газом.