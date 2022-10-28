ua ru
Пт, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британія заявила, що припинить імпорт російського СПГ: що відомо

Новость на русском →
Британія, П'ятниця 28 жовтня 2022 20:11
Британія заявила, що припинить імпорт російського СПГ: що відомо Фото: Британія заявила, що припинить імпорт російського СПГ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Британія з 1 січня 2023 року припиняє весь імпорт скрапленого природного газу із РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Британії.

"Британія припиняє весь імпорт російського скрапленого природного газу та підтримує країни в усьому світі в зниженні їхньої власної залежності", - йдеться у повідомленні.

У МЗС також нагадали, що був заборонений експорт майже 700 товарів, критичних для економіки Росії.

"Загалом було повністю або частково під санкції понад 19 мільярдів фунтів стерлінгів торгівлі Великобританії та Росії", - додали в міністерстві.

Британія додала, що продовжить деградувати військову машину президента РФ Володимира Путіна та відсікатиме кошти для ведення війни.

Нагадаємо, що світ переживає першу по-справжньому глобальну енергетичну кризу. Про це заявив глава Міжнародного енергетичного агентства.

Також нещодавно між Грецією та Болгарією запрацював газопровід, який змінить правила гри на ринку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія Санкції проти Росії Війна в Україні
NEWS
Київ переходить до екстрених обмежень електрики: що буде з графіками
Київ переходить до екстрених обмежень електрики: що буде з графіками
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік