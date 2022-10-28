Британия заявила, что прекратит импорт российского СПГ: что известно
Британия с 1 января 2023 года прекращает весь импорт сжиженного природного газа из РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Британии.
"Британия прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны по всему миру в снижении их собственной зависимости", - говорится в сообщении.
В МИДе также напомнили, что был запрещен экспорт почти 700 товаров, критических для экономики России.
"В общей сложности было полностью или частично под санкции более 19 миллиардов фунтов стерлингов торговли Великобритании и России", - добавили в министерстве.
Великобритания добавила, что продолжит деградировать военную машину президента РФ Владимира Путина и будет отсекать средства для ведения войны.
Напомним, что мир переживает первый по-настоящему глобальный энергетический кризис. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства.
Также недавно между Грецией и Болгарией заработал газопровод, который изменит правила игры на рынке.
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