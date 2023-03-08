Британія заявила, що грузинський закон про "іноагентів" суперечить євроатлантичній інтеграції країни

Про це пише РБК-Україна з посиланням на посольство Великої Британії у Грузії.

У заяві сказано, що у разі, якщо запропонований закон буде остаточно прийнятий це буде перешкоджати допомагати Грузії в її демократичному та економічному розвитку.

"Цілі цього закону - які, згідно з публічними коментарями провідних діячів, включають стримування донорської підтримки та придушення законної діяльності ОГС - суперечать спільним цінностям та відданості міжнародним стандартам, які ми очікуємо від партнерів, і йдуть врозріз із задекларованою Грузією прихильністю до євроатлантичної інтеграції", - сказано у заяві.

У Великій Британії закликали лідерів Грузії прислухатися до громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та міжнародних партнерів та переглянути питання прийняття закону про "іноагентів".