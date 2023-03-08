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Британия заявила, что грузинский закон об "иноагентах" противоречит евроатлантической интеграции страны

Фото: Протесты в Грузии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Великобритания выразила глубокую обеспокоенность властям Грузии относительно ускоренного одобрения законопроекта о "прозрачности иностранного влияния".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на посольство Великобритании в Грузии.

В заявлении сказано, что в случае, если предложенный закон будет окончательно принят это будет препятствовать помогать Грузии в ее демократическом и экономическом развитии.

"Цели этого закона - которые, согласно публичным комментариям ведущих деятелей, включают сдерживание донорской поддержки и подавление законной деятельности ОГО - противоречат общим ценностям и преданности международным стандартам, которые мы ожидаем от партнеров, и и идут вразрез с задекларированной Грузией приверженностью к евроатлантической интеграции", - сказано в заявлении.

В Великобритании призвали лидеров Грузии прислушаться к гражданскому обществу, независимым СМИ и международным партнерам и пересмотреть вопрос принятия закона об "иноагентах".

Напомним, вчера, 7 марта, грузинский парламент поддержал в первом чтении скандальный законопроект об "иноагентах", который является аналогом российского закона. Инициативой предлагается признать "агентами иностранного влияния" СМИ и общественные организации, которые финансируются из-за границы.

После этого к парламенту в Тбилиси начали массово выходить протестующие против такого скандального решения.

Более детально о событиях в Грузии можете узнать в материале РБК-Украина.

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Грузия