Британия заявила, что грузинский закон об "иноагентах" противоречит евроатлантической интеграции страны

Великобритания выразила глубокую обеспокоенность властям Грузии относительно ускоренного одобрения законопроекта о "прозрачности иностранного влияния".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на посольство Великобритании в Грузии.
В заявлении сказано, что в случае, если предложенный закон будет окончательно принят это будет препятствовать помогать Грузии в ее демократическом и экономическом развитии.
"Цели этого закона - которые, согласно публичным комментариям ведущих деятелей, включают сдерживание донорской поддержки и подавление законной деятельности ОГО - противоречат общим ценностям и преданности международным стандартам, которые мы ожидаем от партнеров, и и идут вразрез с задекларированной Грузией приверженностью к евроатлантической интеграции", - сказано в заявлении.
В Великобритании призвали лидеров Грузии прислушаться к гражданскому обществу, независимым СМИ и международным партнерам и пересмотреть вопрос принятия закона об "иноагентах".
Напомним, вчера, 7 марта, грузинский парламент поддержал в первом чтении скандальный законопроект об "иноагентах", который является аналогом российского закона. Инициативой предлагается признать "агентами иностранного влияния" СМИ и общественные организации, которые финансируются из-за границы.
После этого к парламенту в Тбилиси начали массово выходить протестующие против такого скандального решения.
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