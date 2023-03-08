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Британія заявила, що грузинський закон про "іноагентів" суперечить євроатлантичній інтеграції країни

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Грузія, Середа 08 березня 2023 20:20
Британія заявила, що грузинський закон про "іноагентів" суперечить євроатлантичній інтеграції країни Фото: Протести у Грузії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Велика Британія виразила глибоке занепокоєння владі Грузії щодо прискореного схвалення законопроекту про "прозорість іноземного впливу".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на посольство Великої Британії у Грузії.

У заяві сказано, що у разі, якщо запропонований закон буде остаточно прийнятий це буде перешкоджати допомагати Грузії в її демократичному та економічному розвитку.

"Цілі цього закону - які, згідно з публічними коментарями провідних діячів, включають стримування донорської підтримки та придушення законної діяльності ОГС - суперечать спільним цінностям та відданості міжнародним стандартам, які ми очікуємо від партнерів, і йдуть врозріз із задекларованою Грузією прихильністю до євроатлантичної інтеграції", - сказано у заяві.

У Великій Британії закликали лідерів Грузії прислухатися до громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та міжнародних партнерів та переглянути питання прийняття закону про "іноагентів".

Нагадаємо, вчора, 7 березня, грузинський парламент підтримав у першому читанні скандальний законопроект про "іноагентів", який є аналогом російського закону. Ініціативою пропонується визнати "агентами іноземного впливу" ЗМІ та громадські організації, які фінансуються з-за кордону.

Після цього до парламенту у Тбілісі почали масово виходити протестувальники проти такого скандального рішення.

Детальніше про події в Грузії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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