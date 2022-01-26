Британия заявила о намерении ужесточить санкции против РФ: могут коснуться Путина

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что страна разрабатывает законопроект по усилению санкций против Кремля в случае нового российского вторжения в Украину. Она не исключила, что они могут коснуться и президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы предложим новый законопроект, чтобы сделать наш санкционный режим жестче, чтобы мы могли охватить (санкциями - ред.) больше компаний и физлиц в России. Мы предложим его в течение ближайших нескольких дней", - рассказала Трасс.

На вопрос журналиста, введет ли Великобритания санкции лично против Путина она ответила:

"Мы ничего не исключаем".