Британия заявила о намерении ужесточить санкции против РФ: могут коснуться Путина

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что страна разрабатывает законопроект по усилению санкций против Кремля в случае нового российского вторжения в Украину. Она не исключила, что они могут коснуться и президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы предложим новый законопроект, чтобы сделать наш санкционный режим жестче, чтобы мы могли охватить (санкциями - ред.) больше компаний и физлиц в России. Мы предложим его в течение ближайших нескольких дней", - рассказала Трасс.
На вопрос журналиста, введет ли Великобритания санкции лично против Путина она ответила:
"Мы ничего не исключаем".
Напомним, по словам экспертов, санкции против Кремля, которые может ввести Запад в случае нового российского вторжения в Украину, могут особенно отразиться на госбюджете РФ, особенно чувствительным будет удар по основе российского экспорта - нефти и газа.
Добавим, американский президент Джо Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину, при этом ограничения могут задеть лично президента РФ Владимира Путина.