Британія заявила про намір посилити санкції проти РФ: можуть торкнутися Путіна

Міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс заявила, що країна розробляє законопроект по посиленню санкцій проти Кремля у випадку нового російського вторгнення в Україну. Вона не виключила, що вони можуть торкнутися і президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми запропонуємо новий законопроект, щоб зробити наш санкційний режим жорсткішим, щоб ми могли охопити (санкціями - ред.) більше компаній та фізосіб у Росії. Ми запропонуємо його протягом найближчих кількох днів", - розповіла Трасс.

На питання журналіста, чи введе Великобританія санкції особисто проти Путіна вона відповіла:

"Ми нічого не виключаємо".