Британия ввела новые санкции против России: кто попал в список

Правительство Британии ввело новые санкции против Российской Федерации (РФ). В список ограничений попали трое физических и два юридических лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис внедрения финансовых санкций Министерства финансов Великобритании .

Отмечается, что физические и юридические лица попали под санкции из-за выгоды или поддержки правительства России путем продолжения бизнеса в секторах, имеющих стратегическое значение для российских властей.

Также в список ограничительных мер вошли завод "Киров-Энергомаш" и компания "Росатом Аддитивные технологии".

Санкции против России

После начала полномасштабного вторжения в Украину международное сообщество ввело многочисленные санкции против Российской Федерации. Эти ограничения охватывают различные сферы, включая финансовый сектор, энергетику, транспорт и оборону. Несмотря на значительное экономическое давление, Россия продолжает получать доходы, достаточные для финансирования военных действий.

Между тем как рассказала пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо, Европейская комиссия уже готовит новые санкционные пакеты против России, которые будут касаться импорта ископаемого топлива.

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