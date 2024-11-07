Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти РФ за останній рік: хто потрапив до списку

Під санкції потрапили постачальники, що підтримують російське військове виробництво, а також прокремлівські наймані групи, які діють в Африці на південь від Сахари, і агент ГРУ, причетний до атаки з використанням нервово-паралітичної речовини "Новачок" у Солсбері. Ці заходи безпосередньо спрямовані на обмеження поставок продукції для російських збройних сил, зокрема верстатів, мікроелектроніки та дронів.

Санкції також поширюються на організації з Китаю, Туреччини та країн Центральної Азії, які підтримують військові потреби Росії, поставляючи обладнання для виробництва військової техніки.

Оголошення санкцій прозвучало напередодні саміту Європейського політичного співтовариства в Будапешті, де прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер планує обговорити заходи проти російської дестабілізаційної активності в Європі та висловити підтримку Україні.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі наголосив, що нові заходи спрямовані на підрив російської зовнішньої політики в Африці та обмеження поставок найважливішого обладнання для путінської військової машини.

Ці санкції продовжують місію Великої Британії по боротьбі з російською зловмисною діяльністю, яка останніми місяцями включала дії проти "тіньового флоту" Росії, використання забороненої хімічної зброї та діяльність прокремлівських медіа, що поширюють дезінформацію.