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Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти РФ за останній рік: хто потрапив до списку

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Велика Британія оголосила про введення найбільшого пакета нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу. Таким чином Лондон посилив обмеження на постачання критично важливого обладнання, необхідного Кремлю для ведення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Британії.

Під санкції потрапили постачальники, що підтримують російське військове виробництво, а також прокремлівські наймані групи, які діють в Африці на південь від Сахари, і агент ГРУ, причетний до атаки з використанням нервово-паралітичної речовини "Новачок" у Солсбері. Ці заходи безпосередньо спрямовані на обмеження поставок продукції для російських збройних сил, зокрема верстатів, мікроелектроніки та дронів.

Санкції також поширюються на організації з Китаю, Туреччини та країн Центральної Азії, які підтримують військові потреби Росії, поставляючи обладнання для виробництва військової техніки.

Оголошення санкцій прозвучало напередодні саміту Європейського політичного співтовариства в Будапешті, де прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер планує обговорити заходи проти російської дестабілізаційної активності в Європі та висловити підтримку Україні.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі наголосив, що нові заходи спрямовані на підрив російської зовнішньої політики в Африці та обмеження поставок найважливішого обладнання для путінської військової машини.

Ці санкції продовжують місію Великої Британії по боротьбі з російською зловмисною діяльністю, яка останніми місяцями включала дії проти "тіньового флоту" Росії, використання забороненої хімічної зброї та діяльність прокремлівських медіа, що поширюють дезінформацію.

У жовтні Британія запровадила санкції проти військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту Росії та їх голови Ігоря Кириллова. Зокрема застосування хімічної зброї в Україні.

Наприкінці вересня в Британії виписали перший штраф за порушення санкцій проти РФ.

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