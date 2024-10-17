Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту Росії

Танкерам буде заборонено доступ до британських портів і використання ключових морських послуг країни. Цей крок спрямований на боротьбу зі спробами тіньового флоту обходити санкції і є реакцією на загрози безпеці та екологічні ризики, пов'язані з порушенням стандартів експлуатації суден.

Ці дії є частиною глобальної ініціативи з боротьби з ризиками, які несе тіньовий флот. Велика Британія тісно співпрацює зі США, Канадою, ЄС і 44 європейськими країнами в цій галузі.

Міністр закордонних справ Девід Леммі зазначив, що ці санкції завдають серйозного удару по фінансових надходженнях Росії. Тільки за останній рік нафтові танкери, що перебувають під санкціями, перевезли нафти на суму близько 4,9 млрд доларів, що значно підживлювало російську військову машину.

Леммі також підкреслив, що найбільша російська судноплавна компанія "Совкомфлот" змушена вдаватися до зміни імен і вантажів своїх суден у спробі обійти санкції.

Крім того, Велика Британія ввела санкції щодо чотирьох танкерів скрапленого природного газу та російської газової компанії АТ "Русгаздобыча". Ці заходи націлені на подальше ослаблення російської газової галузі, яка вже зазнала серйозних збитків у 2023 році.

Очікується, що "Газпром" зафіксує збиток у розмірі 6,9 млрд доларів - це перший негативний фінансовий результат компанії за більш ніж 20 років.