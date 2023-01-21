ua ru
Сб, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британія запропонувала Україні допомогу у створенні трибуналу для Путіна

Новость на русском →
Лондон, Субота 21 січня 2023 01:01
Британія запропонувала Україні допомогу у створенні трибуналу для Путіна Фото: Британія допоможе Україні у створенні трибуналу для Путіна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британія запропонувала юридичну підтримку для створення трибуналу, який притягне російське цивільне та військове керівництво, зокрема Володимир Путін, до відповідальності за військові злочини в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Кампанію зі створення спеціалізованого суду очолили британський адвокат Філіп Сендс та колишній прем'єр-міністр Гордон Браун.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що військові злочини Росії не мають залишитися безкарними. Саме тому Британія ухвалила запрошення України приєднатися до створення трибуналу, запропонувавши юридичний досвід.

Джеффрі Найс, головний обвинувач на процесі над Слободаном Мілошевичем, сказав: "Я твердо вірю, що все, що робиться з погляду відповідальності, має робитись українцями, в Україні, українською та російською мовами".

За його словами, міжнародні експерти можуть порадити, але не варто дозволяти їм керувати процесом. Найс наголосив, що це допоможе Україні уникнути потенційного міжнародного тиску при ухваленні будь-яких рішень, пов'язаних із судовими процесами.

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає до створення міжнародного трибуналу з приводу злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.

Також ми писали, що у грудні 2022 року Франція заявила про початок роботи зі створення спецтрибуналу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Вторгнення Росії до України
NEWS
США закликали Україну утриматись від нового наступу, - Reuters
США закликали Україну утриматись від нового наступу, - Reuters
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна