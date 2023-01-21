Британія запропонувала Україні допомогу у створенні трибуналу для Путіна

Британія запропонувала юридичну підтримку для створення трибуналу, який притягне російське цивільне та військове керівництво, зокрема Володимир Путін, до відповідальності за військові злочини в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Кампанію зі створення спеціалізованого суду очолили британський адвокат Філіп Сендс та колишній прем'єр-міністр Гордон Браун.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що військові злочини Росії не мають залишитися безкарними. Саме тому Британія ухвалила запрошення України приєднатися до створення трибуналу, запропонувавши юридичний досвід.

Джеффрі Найс, головний обвинувач на процесі над Слободаном Мілошевичем, сказав: "Я твердо вірю, що все, що робиться з погляду відповідальності, має робитись українцями, в Україні, українською та російською мовами".

За його словами, міжнародні експерти можуть порадити, але не варто дозволяти їм керувати процесом. Найс наголосив, що це допоможе Україні уникнути потенційного міжнародного тиску при ухваленні будь-яких рішень, пов'язаних із судовими процесами.