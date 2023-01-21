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Британия предложила Украине помощь в создании трибунала для Путина

Новина українською →
Лондон, Суббота 21 января 2023 01:01
Британия предложила Украине помощь в создании трибунала для Путина Фото: Британия поможет Украине в создании трибунала для Путина (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британия предложила юридическую поддержку для создания трибунала, который привлечет российское гражданское и военное руководство, включая Владимира Путина, к ответственности за военные преступления на Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Кампанию по созданию специализированного суда возглавили британский адвокат Филипп Сэндс и бывший премьер-министр Гордон Браун.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что военные преступления России не должны остаться безнаказанными. Именно потому Британия приняла приглашение Украины присоединиться к созданию трибунала, предложив юридический опыт.

Джеффри Найс, главный обвинитель на процессе над Слободаном Милошевичем, сказал: "Я твердо верю, что все, что делается с точки зрения ответственности, должно делаться украинцами, в Украине, на украинском и русском языках".

По его словам, международные эксперты могут посоветовать, но не стоит позволять им управлять процессом. Найс подчеркнул, что это поможет Украине избежать потенциального международного давления при принятии любых решений, связанных с судебными процессами.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала по поводу преступлений агрессии России и Беларуси против Украины.

Также мы писали, что в декабре 2022 года Франция заявила о начале работы по созданию спецтрибунала.

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