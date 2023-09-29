Британія запропонувала посилити контроль за обмеженням цін на російську нафту

Пенн, яка знаходиться у Вашингтоні для зустрічей з американськими чиновниками та законодавцями, повідомив в інтерв'ю агентству Reuters, що обмеження цін виявилося успішним у підтримці постачання нафти на ринки, одночасно скорочуючи доходи Росії та підвищуючи витрати Москви на експорт нафти.

Але вона відзначила коливання світових цін на нафту та зміни в реакції Росії після запровадження обмеження у грудні.

"Ми повинні тримати під контролем його ефективність. Ми повинні думати про те, як ми можемо гарантувати, що ми враховуємо, як розвиватиметься реакція, і, отже, як цінова стеля та політика повинні змінюватися у відповідь на це", - сказала Пенн.

Росія була змушена скоротити експорт нафти відразу після запровадження цінового обмеження, оскільки вона щосили намагалася знайти достатньо суден для перевезення всієї своєї продукції.

Однак країні вдалося перевезти більшу частину свого експорту через власних чи незахідних іноземних відправників вантажу, яким не потрібне західне страхове покриття.

Ринкові дані показують, що з середини липня більшість російського експортного сорту нафти марки Urals торгуються вище західної цінової межі в 60 доларів за барель на тлі скорочення видобутку виробниками ОПЕК+, включаючи Саудівську Аравію та Росію.

Пенн сказала, що Великобританія продовжує дотримуватися цінової межі в 60 доларів, але обговорює "всю політику" зі своїми партнерами, включаючи Сполучені Штати, і тримає її під "постійним контролем".

На запитання, чи вимагає Великобританія офіційного перегляду політики, Пенн відповіла: "Офіційний перегляд рівня граничного рівня є одним із аспектів цього".

Спочатку "Велика сімка" погодилася переглянути верхню межу цін "у разі потреби". Але з березня жодного перегляду не проводилося, найближчим часом немає планів щодо перегляду цієї схеми.

Доходи Кремля

Нагадаємо, за даними Financial Times, стійке зростання цін на сиру нафту з липня до більш ніж 95 доларів за барель у поєднанні зі зниженням знижки на російську нафту призведе до того, що доходи Кремля від нафти, ймовірно, 2023 будуть як мінімум на 15 млрд доларів більше, ніж може бути.

Згідно з публікацією FT, в якій аналізуються дані про перевезення та страхування, у серпні майже 75% усіх морських поставок нафти з Росії здійснювалося без західної страховки, порівняно з приблизно 50% цієї весни.

Механізм G7 дозволяє третім країнам купувати російське паливо, використовуючи західне страхування суден, якщо є докази, що покупка не перевищує ціновий ліміт 60 доларів за барель сирої нафти, 45 доларів за барель важкого палива і 100 доларів за барель легкого палива, такого як бензин і дизельне паливо.

Ідею було висунуто Вашингтоном, щоб скоротити доходи Москви на тлі її війни з Україною, уникаючи при цьому збоїв на ринку внаслідок заборони ЄС на російську нафту.

Раніше представник Міністерства фінансів США заявив, що обмеження все ще діє, оскільки воно допомогло скоротити доходи Росії.