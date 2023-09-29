Британия предложила усилить контроль за ограничением цен на российскую нефть

Пенн, которая находится в Вашингтоне для встреч с американскими чиновниками и законодателями, сообщила в интервью агентству Reuters, что ограничение цен оказалось успешным в поддержании поставок нефти на рынки, одновременно сокращая доходы России и повышая затраты Москвы на экспорт нефти.

Но она отметила колебания мировых цен на нефть и изменения в реакции России после введения ограничения в декабре.

"Мы должны держать под контролем его эффективность. Мы должны думать о том, как мы можем гарантировать, что мы учитываем, как будет развиваться реакция, и, следовательно, как ценовой потолок и политика должны изменяться в ответ на это", - сказала Пенн.

Россия была вынуждена сократить экспорт нефти сразу после введения ценового ограничения, поскольку она изо всех сил пыталась найти достаточно судов для перевозки всей своей продукции.

Однако стране удалось перевезти большую часть своего экспорта через собственных или незападных иностранных грузоотправителей, которым не требуется западное страховое покрытие.

Рыночные данные показывают, что с середины июля большая часть российского экспортного сорта нефти марки Urals торгуется выше западного ценового предела в 60 долларов за баррель на фоне сокращения добычи производителями ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию.

Пенн сказала, что Великобритания продолжает соблюдать ценовой предел в 60 долларов, но обсуждает "всю политику" со своими партнерами, включая Соединенные Штаты, и держит ее под "постоянным контролем".

На вопрос, просит ли Великобритания официального пересмотра политики, Пенн ответила: "Официальный пересмотр уровня предельного уровня является одним из аспектов этого".

Первоначально "Большая семерка" согласилась пересмотреть верхний предел цен "в случае необходимости". Но с марта никакого пересмотра не проводилось, в ближайшее время нет планов по пересмотру этой схемы.

Доходы Кремля

Напомним, по данным Financial Times, устойчивый рост цен на сырую нефть с июля до более чем 95 долларов за баррель в сочетании со снижением скидки на сроссийскую нефть приведет к тому, что доходы Кремля от нефти, вероятно, 2023 году будут как минимум на 15 млрд долларов больше, чем могло бы быть.

Согласно публикации FT, в которой анализируются данные о перевозках и страховании, в августе почти 75% всех морских поставок нефти из России осуществлялось без западной страховки, по сравнению с примерно 50% этой весной.

Механизм G7 позволяет третьим странам покупать российское топливо, используя западное страхование судов, если есть доказательства, что покупка не превышает ценовой лимит в 60 долларов за баррель сырой нефти, 45 долларов за баррель тяжелого топлива и 100 долларов за баррель легкого топлива, такого как бензин и дизельное топливо.

Идея была выдвинута Вашингтоном, чтобы сократить доходы Москвы на фоне ее войны с Украиной, избегая при этом сбоев на рынке в результате запрета ЕС на российскую нефть.

Ранее представитель Министерства финансов США заявил, что ограничение все еще действует, поскольку оно помогло сократить доходы России.