Британія запропонувала Лівану побудувати вежі на кордоні з Ізраїлем, - ЗМІ

Ліванське джерело повідомило Asharq Al-Awsat, що аналогічні вишки Британія встановлювала вздовж кордону Лівану з Сирією.

Нову ініціативу британська сторона, імовірно, озвучила під час візиту міністра закордонних справ Сполученого Королівства Девіда Леммі в Бейрут два тижні тому.

За словами джерел, Лондон запропонував розширити мережу спостереження, яку створено на півночі та сході Лівану, до південного кордону з Ізраїлем. Вежі, згідно з ініціативою, будуть передані ліванській армії для розширення можливостей моніторингу та зміцнення стабільності на кордоні.

Бейрут не відкинув цю пропозицію, але поінформував, що будь-яким подібним обговоренням мають передувати зусилля з досягнення довгострокового припинення вогню з Ізраїлем, а також повне виведення солдатів ЦАХАЛу з ліванської території.