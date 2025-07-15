Британия предложила Ливану построить вышки на границе с Израилем, - СМИ

Великобритания предложила Ливану построить наблюдательные вышки вдоль его южной границы с Израилем для укрепления безопасности и содействия выполнению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Ливанский источник сообщил Asharq Al-Awsat, что аналогичные вышки Британия устанавливала вдоль границы Ливана с Сирией.
Новую инициативу британская сторона, предположительно, озвучила во время визита министра иностранных дел Соединенного Королевства Дэвида Лэмми в Бейрут две недели назад.
По словам источников, Лондон предложил расширить сеть наблюдения, созданную на севере и востоке Ливана, до южной границы с Израилем. Вышки, согласно инициативе, будут переданы ливанской армии для расширения возможностей мониторинга и укрепления стабильности на границе.
Бейрут не отверг это предложение, но проинформировал, что любым подобным обсуждениям должны предшествовать усилия по достижению долгосрочного прекращения огня с Израилем, а также полный вывод солдат ЦАХАЛа с ливанской территории.
Ливанская группировка "Хезболла" присоединилась к войне после того, как 7 октября 2023 года ХАМАС устроил резню в Израиле. Из Ливана запускались ракеты и беспилотники.
В ответ Израиль начал наземную операцию на юге Ливана, пытаясь уничтожить военную инфраструктуру террористов. ЦАХАЛ ликвидировал ключевых командиров "Хезболлы", в том числе, ее генсека Хасана Насраллу.
В конечном итоге, была достигнута временная договоренность о прекращении огня, согласно которой Израиль должен вывести войска из Ливана, а контроль передастся ливанской армии. Несмотря на это, боевые действия периодически возобновляются.
В июне ВМС Израиля нанесли удар по объекту инфраструктуры "Хезболлы" в районе Накуры. А за день до этого ЦАХАЛ атаковал склады оружия в Ливане.
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