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Британия запретит продажу автомобилей на дизеле и бензине с 2035 года

Новости » Политика     05.02.2020 - 11:01
Британия запретит продажу автомобилей на дизеле и бензине с 2035 года
Иллюстративное фото (УНИАН)

Великобритания хочет свести выбросы углекислого газа к нулю к середине этого века

В Великобритании планируют ввести запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По мнению экспертов, процесс нужно ускорить потому что в 2040 году вводить запрет будет слишком поздно, если страна хочет свести выбросы углекислого газа почти к нулю к середине этого века.

"Запрет на продажу новых бензиновых, дизельных или гибридных автомобилей в Великобритании будет перенесено с 2040 на 2035 год", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новой политике в отношении автомобилей в рамках запуска события, посвященного климатическому саммиту ООН в ноябре в Глазго.

Напомним, ранее участники 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Испании одобрили соглашение, в котором содержится призыв принять более амбициозные обязательства в 2020 году.

Ранее Джонсон заявил, что его стране нет необходимости придерживаться правил Европейского Союза относительно торгового соглашения после Brexit.

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