ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Британія заборонить продаж авто на дизелі та бензині з 2035 року

Новини » Політика     05.02.2020 - 11:01
Британія заборонить продаж авто на дизелі та бензині з 2035 року
Ілюстративне фото (УНІАН)

Велика Британія хоче звести викиди вуглекислого газу до нуля до середини цього століття

У Великій Британії планують ввести заборону на продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння у 2035 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За думкою експертів, процес потрібно прискорити тому що у 2040 році вводити заборону буде надто пізно, якщо країна хоче звести викиди вуглекислого газу майже до нуля до середини цього століття.

"Заборону на продаж нових бензинових, дизельних або гібридних автомобілів у Великій Британії буде перенесено з 2040 на 2035 рік", - йдеться в повідомленні.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про нову політику щодо автомобілів у рамках запуску події, присвяченої кліматичному саміту ООН у листопаді в Глазго.

Нагадаємо, раніше учасники 25-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату в Іспанії схвалили угоду, в якому міститься заклик взяти більш амбітні зобов'язання в 2020 році.

Раніше Джонсон заявив, що його країні немає потреби дотримуватися правил Європейського Союзу щодо торгівельної угоди після Brexit.

Польща сподівається зайняти місце Великобританії в ЄС Угода між ЄС та Британією не буде поширюватися на Гібралтар
Новини України Великобританиядизтопливо
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся