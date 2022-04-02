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Британия запретила использование частного самолета, связанного с российскими олигархами

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Лондон, Суббота 02 апреля 2022 12:50
Британия запретила использование частного самолета, связанного с российскими олигархами Фото: министр транспорта Великобритании Грант Шэппс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что он запретил использование еще одного частного самолета, который связан с российскими олигархами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как те, кто заработал миллионы благодаря покровительству (президента России Владимира) Путина, спокойно живут своей жизнью, пока проливается кровь невинных", - написал он.

Министерство транспорта сообщило, что выпустило уведомление для авиаторов (NOTAM), чтобы предотвратить взлет самолета из лондонского аэропорта Лутон.

Самолет останется в аэропорту, пока чиновники будут выяснять, подпадает ли он под недавнее законодательство о санкциях, предусматривающее запрет на все воздушные суда, связанные с Россией, после ее вторжения в Украину.

Ведомство заявило, что не будет комментировать принадлежность самолета на время проведения расследования.

Напомним, ранее Британия запретила обслуживать самолеты и суда российских олигархов.

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