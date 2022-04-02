Британія заборонила використання приватного літака, пов'язаного з російськими олігархами

Міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс заявив, що він заборонив використання ще одного приватного літака, який пов'язаний з російськими олігархами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter .

"Ми не будемо стояти осторонь і дивитися, як ті, хто заробив мільйони завдяки заступництву (президента Росії Володимира) Путіна, спокійно живуть своїм життям, поки проливається кров невинних", - написав він.

Міністерство транспорту повідомило, що випустило повідомлення для авіаторів (NOTAM), щоб запобігти зліт літака з лондонського аеропорту Лутон.

Літак залишиться в аеропорту, поки чиновники будуть з'ясовувати, чи підпадає він під недавнє законодавство про санкції, що передбачає заборону на всі повітряні судна, пов'язані з Росією, після її вторгнення в Україну.

Відомство заявило, що не коментуватиме приналежність літака на час проведення розслідування.