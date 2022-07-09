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Британия закупила автоматы АК для тренировок украинских военных

Фото: Британия закупила автоматы АК для тренировок украинских военных (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Соединенного Королевства оперативно закупило 2,4 тысячи автоматов Калашникова для программы обучения украинских военных, чтобы они тренировались с оружием, которое непосредственно будут использовать на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что сначала винтовки в течение 17 дней испытывала Валлийская Гвардия, чтобы убедиться, что они готовы к тому, чтобы украинцы начали обучение.

Также Британия предоставит военным одежду и снаряжение, в частности:

  • Средства индивидуальной защиты, включая шлем, бронежилет, средствами защиты глаз, наушники, средства защиты таза и индивидуальные аптечки первой помощи;
  • Обмундирование и ботинки полевые;
  • Одежда для холодной и влажной погоды;
  • Экспедиционный и рейдовый рюкзак, ленты;
  • Дополнительное оборудование, необходимое для полевых условий, включая пончо, спальные мешки и шанцевый инструмент для окапывания.

Кроме того, сообщается, что в учениях будет задействовано около 1050 британских военных.

Подготовка даст новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки для эффективного ведения боевых действий на передовой. Тренировки будут охватывать правила обращения с оружием, первую помощь на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов.

Напомним, на тренировку в Британию прибыл первый отряд украинских военных. В ближайшие месяцы планируют подготовить до 10 тысяч солдат.

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