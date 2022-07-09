Британия закупила автоматы АК для тренировок украинских военных

Правительство Соединенного Королевства оперативно закупило 2,4 тысячи автоматов Калашникова для программы обучения украинских военных, чтобы они тренировались с оружием, которое непосредственно будут использовать на передовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Отмечается, что сначала винтовки в течение 17 дней испытывала Валлийская Гвардия, чтобы убедиться, что они готовы к тому, чтобы украинцы начали обучение.
Также Британия предоставит военным одежду и снаряжение, в частности:
Кроме того, сообщается, что в учениях будет задействовано около 1050 британских военных.
Подготовка даст новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки для эффективного ведения боевых действий на передовой. Тренировки будут охватывать правила обращения с оружием, первую помощь на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов.
Напомним, на тренировку в Британию прибыл первый отряд украинских военных. В ближайшие месяцы планируют подготовить до 10 тысяч солдат.
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