Британия закупила автоматы АК для тренировок украинских военных

Отмечается, что сначала винтовки в течение 17 дней испытывала Валлийская Гвардия, чтобы убедиться, что они готовы к тому, чтобы украинцы начали обучение.

Также Британия предоставит военным одежду и снаряжение, в частности:

Средства индивидуальной защиты, включая шлем, бронежилет, средствами защиты глаз, наушники, средства защиты таза и индивидуальные аптечки первой помощи;

Обмундирование и ботинки полевые;

Одежда для холодной и влажной погоды;

Экспедиционный и рейдовый рюкзак, ленты;

Дополнительное оборудование, необходимое для полевых условий, включая пончо, спальные мешки и шанцевый инструмент для окапывания.

Кроме того, сообщается, что в учениях будет задействовано около 1050 британских военных.

Подготовка даст новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки для эффективного ведения боевых действий на передовой. Тренировки будут охватывать правила обращения с оружием, первую помощь на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов.