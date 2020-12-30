Британия заключила торговую сделку с Турцией

Фото: флаги Британии и ЕС (GettyImages)

Правительство Великобритании во вторник, 29 декабря, сообщило о подписании торгового соглашения с Турцией на сумму в 20,5 млрд евро. Этот документ должен послужить основой для более выгодной торговли между двумя странами в период после Brexit, подчеркнули в Лондоне.

Об этом сообщает DW.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор "самым важным соглашением" со времен подписания торгового соглашения Турции с Евросоюзом в 1995 году.

Документ продлевает действие нынешних правил торговли между двумя странами, которые предполагают отсутствие таможенного контроля. Эти условия особенно выгодны для британской автомобильной и сталелитейной промышленности. При этом министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс и ее турецкая коллега Рухсар Пекджан указали, что надеются в будущем заключить еще более выгодное торговое соглашение.

Несколькими неделями ранее, 11 декабря, Лондон заключил торговое соглашение с Вьетнамом.

Напомним, 24 декабря Британия и ЕС достигли согласия относительно торгового соглашения по Brexit. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

Добавим, что Европарламент намерен ратифицировать торговое соглашение между Британией и ЕС на плановой сессии в марте.

В то же время Шотландия на фоне соглашения по Brexit снова заговорила о независимости.