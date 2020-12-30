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Британія уклала торговельну угоду з Туреччиною

Середа 30 грудня 2020 04:51
Британія уклала торговельну угоду з Туреччиною
Фото: прапори Британії та ЄС (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Уряд Великобританії у вівторок, 29 грудня, повідомило про підписання торгової угоди з Туреччиною на суму 20,5 млрд євро. Цей документ повинен стати основою для більш вигідної торгівлі між двома країнами в період після Brexit, підкреслили в Лондоні.

Про це повідомляє DW.

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган назвав договір "найважливішим угодою" з часів підписання торгової угоди Туреччини з Євросоюзом у 1995 році.

Документ продовжує дію нинішніх правил торгівлі між двома країнами, які припускають відсутність митного контролю. Ці умови особливо вигідні для британської автомобільної та сталеливарної промисловості. При цьому міністр зовнішньої торгівлі Великобританії Елізабет Трас і її турецька колега Рухсар Пекджан зазначили, що сподіваються в майбутньому укласти ще більш вигідну торговельну угоду.

Кількома тижнями раніше, 11 грудня, Лондон уклав торгову угоду з В'єтнамом.

Нагадаємо, 24 грудня Британія і ЄС досягли згоди щодо торговельної угоди по Brexit. Сторони домовилися зберегти безвізовий режим і не вводити квоти і тарифи в торговельній сфері.

Додамо, що Європарламент має намір ратифікувати торговельна угода між Британією та ЄС на плановій сесії у березні.

У той же час Шотландія на тлі угоди по Brexit знову заговорила про незалежність.

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